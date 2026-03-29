Баскетболисты «Милуоки Бакс» лишились шансов на плей-офф НБА-2025/2026

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» официально потеряла возможность сыграть в плей-офф НБА в сезоне — 2025/2026. Клуб прервал свою серию выходов в плей-офф, которая длилась с чемпионата-2015/2016, таким образом, команда не поборется за титул впервые за 10 последних лет.

Команда лишилась последних шансов на плей-офф после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (95:127) 28 марта. «Бакс» имеют баланс побед и поражений 29-44 и занимают 11-е место в Восточной конференции.

Отметим, что победа в прошедшем матче обеспечила «Сан-Антонио» как минимум второе место на Западе.

