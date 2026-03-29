УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетболисты «Милуоки Бакс» лишились шансов на плей-офф НБА-2025/2026

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» официально потеряла возможность сыграть в плей-офф НБА в сезоне — 2025/2026. Клуб прервал свою серию выходов в плей-офф, которая длилась с чемпионата-2015/2016, таким образом, команда не поборется за титул впервые за 10 последних лет.

Команда лишилась последних шансов на плей-офф после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (95:127) 28 марта. «Бакс» имеют баланс побед и поражений 29-44 и занимают 11-е место в Восточной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 18, Тёрнер - 15, Роллинз - 12, Дженг - 12, Джексон - 11, Симс - 10, Грин - 7, Принс - 5, Нэнс - 5, Портис, Райан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Касл - 22, Джонсон - 16, Васселл - 16, Харпер - 14, Фокс - 12, Шампани - 11, Брайант - 4, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Олиник - 1, Уотерс III - 1, Бийомбо, Пламли

Отметим, что победа в прошедшем матче обеспечила «Сан-Антонио» как минимум второе место на Западе.

