Риверс назвал главную причину непопадания «Милуоки» в плей-офф НБА — 2025/2026

Главный тренер клуба «Милуоки Бакс» Док Риверс назвал травмы ключевых игроков, включая лидера команды Янниса Адетокунбо, основной причиной неудовлетворительного результата в сезоне-2025/2026.

«Мы пытались играть, несмотря на отсутствие наших ключевых игроков, но это не сработало», — приводит слова Риверса USA Today.

Напомним, команда лишилась последних шансов на плей-офф после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (95:127) 28 марта. «Бакс» имеют баланс побед и поражений 29-44 и занимают 11-е место в Восточной конференции.

Адетокунбо не выходил на площадку с 15 марта из-за травмы колена. В последних шести матчах без Янниса «Бакс» одержали лишь одну победу.