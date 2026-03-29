МБА-МАИ с разницей в 35 очков проиграла ЦСКА в Единой лиге. У армейцев четыре победы кряду

В воскресенье, 29 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого МБА-МАИ принимала действующего чемпиона ЦСКА. Хозяева площадки со счётом 65:100 (15:24; 15:36; 19:21; 16:19) уступили армейцам.

В составе хозяев отличился российский лёгкий форвард Павел Савков, который набрал 15 очков, три подбора, одну передачу и две потери при коэффициенте эффективности «+16».

Лучшим игроком матча стал защитник армейцев Самсон Руженцев, на счету которого 23 очка, три подбора, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».