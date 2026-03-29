УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
МБА-МАИ — ЦСКА, результат матча 29 марта 2026, счет 65:100, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ с разницей в 35 очков проиграла ЦСКА в Единой лиге. У армейцев четыре победы кряду
В воскресенье, 29 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого МБА-МАИ принимала действующего чемпиона ЦСКА. Хозяева площадки со счётом 65:100 (15:24; 15:36; 19:21; 16:19) уступили армейцам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 100
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Савков - 15, Трушкин - 13, Зубков - 10, Зайцев - 8, Платунов - 5, Барашков - 4, Балашов - 4, Исмаилов - 3, Личутин - 2, Певнев - 1, Комолов, Шикалов
ЦСКА: Руженцев - 23, Астапкович - 15, Тримбл - 13, Кливленд - 10, Ухов - 10, Чадов - 9, Антонов - 8, Уэйр - 5, Ганькевич - 3, Курбанов - 2, Митрович - 2, Карпенко

В составе хозяев отличился российский лёгкий форвард Павел Савков, который набрал 15 очков, три подбора, одну передачу и две потери при коэффициенте эффективности «+16».

Лучшим игроком матча стал защитник армейцев Самсон Руженцев, на счету которого 23 очка, три подбора, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

