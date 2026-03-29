«Сегодня всё не получилось». Форвард МБА-МАИ — о поражении в матче с ЦСКА

Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин прокомментировал выступление своей команды в матче с ЦСКА, который завершился в пользу армейцев со счётом 100:65.

«Что не получилось сегодня? Если смотреть на итоговый счёт, то примерно всё. ЦСКА был максимально заряжен, они не остановились, даже когда создали себе комфортное преимущество. Нас ждут заключительные матчи регулярки, мы очень хотим быть в шестёрке лучших, так как, насколько я помню, шестое место – лучший результат в истории клуба в Единой лиге ВТБ, так что наша задача – выигрывать в каждом матче. Отдельно хочу сказать большое спасибо болельщикам – сегодня, несмотря на такую прекрасную погоду на улице, собралось очень много людей, была шикарная атмосфера. К сожалению, мы не смогли вас порадовать хорошим результатом, но мы всегда играем для вас и постараемся исправиться уже в ближайших встречах!» — приводит слова Трушкина пресс-служба клуба.