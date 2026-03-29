Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Баскетбол Новости

«Сегодня всё не получилось». Форвард МБА-МАИ — о поражении в матче с ЦСКА

Комментарии

Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин прокомментировал выступление своей команды в матче с ЦСКА, который завершился в пользу армейцев со счётом 100:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 100
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Савков - 15, Трушкин - 13, Зубков - 10, Зайцев - 8, Платунов - 5, Барашков - 4, Балашов - 4, Исмаилов - 3, Личутин - 2, Певнев - 1, Комолов, Шикалов
ЦСКА: Руженцев - 23, Астапкович - 15, Тримбл - 13, Кливленд - 10, Ухов - 10, Чадов - 9, Антонов - 8, Уэйр - 5, Ганькевич - 3, Курбанов - 2, Митрович - 2, Карпенко

«Что не получилось сегодня? Если смотреть на итоговый счёт, то примерно всё. ЦСКА был максимально заряжен, они не остановились, даже когда создали себе комфортное преимущество. Нас ждут заключительные матчи регулярки, мы очень хотим быть в шестёрке лучших, так как, насколько я помню, шестое место – лучший результат в истории клуба в Единой лиге ВТБ, так что наша задача – выигрывать в каждом матче. Отдельно хочу сказать большое спасибо болельщикам – сегодня, несмотря на такую прекрасную погоду на улице, собралось очень много людей, была шикарная атмосфера. К сожалению, мы не смогли вас порадовать хорошим результатом, но мы всегда играем для вас и постараемся исправиться уже в ближайших встречах!» — приводит слова Трушкина пресс-служба клуба.

