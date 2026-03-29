Греческий талант Авдалас присоединился к тренировкам «Панатинаикоса»

Греческий защитник Неоклис Авдалас после завершения сезона NCAA в составе «Вирджинии Тек» вернулся на родину и приступил к тренировкам с «Панатинаикосом», которому продолжает принадлежать контракт игрока.

Как сообщает издание BasketNews, 206-сантиметровый баскетболист будет работать с основной командой афинского клуба.

В своём дебютном сезоне в NCAA Авдалас выступал за «Вирджинию Тек», где в среднем набирал 12,1 очка и отдавал 4,6 передачи за матч. Ранее он также вышел на трансферный рынок NCAA.

Авдалас считается одним из самых перспективных игроков Греции. В 2021 году он стал самым молодым баскетболистом, набравшим очки в Евролиге — на тот момент ему было 15 лет, 10 месяцев и 6 дней.

