«Самая выдающаяся карьера в истории баскетбола». Дуэйн Уэйд — о величии Леброна

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд высказался о величии лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Он будет и дальше обходить всех. Когда Брон закончит и вы оглянетесь назад, то поймёте, что это была невероятная карьера. Самая выдающаяся карьера в истории баскетбола. Это выделяет его среди других. О нём будут говорить: «Майкл Джордан был лучше, этот человек был лучше». Леброн Джеймс — это нечто особенное. То, что делает он, не под силу никому другому. Мы ещё не видели такой карьеры, как у Леброна», — приводит слова Уэйда аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.