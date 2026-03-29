«Пари НН» с разницей в четыре очка обыграл «Автодор» в выездном матче Единой лиги ВТБ

В воскресенье, 29 марта, в Самаре на площадке «Кристалл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Пари Нижний Новгород». Исход встречи решился в концовке, которая завершилась победой гостей со счётом 77:73 (17:18, 23:17, 15:16, 18:26).

В составе хозяев самым результативным стал форвард Душан Беслач, набравший 19 очков. Также на его счету два подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

У «Пари НН» лучшим стал разыгрывающий Дмитрий Хвостов, записавший в актив 16 очков, три подбора и одну потерю. Его показатель эффективности составил «+19».