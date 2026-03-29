УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
«Автодор» — «Пари НН», результат матча 29 марта 2026, счет 73:77, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Пари НН» с разницей в четыре очка обыграл «Автодор» в выездном матче Единой лиги ВТБ
Комментарии

В воскресенье, 29 марта, в Самаре на площадке «Кристалл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал «Пари Нижний Новгород». Исход встречи решился в концовке, которая завершилась победой гостей со счётом 77:73 (17:18, 23:17, 15:16, 18:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Беслач - 19, Мотовилов - 15, Вольхин - 13, Земский - 8, Клименко - 8, Коско - 6, Пранаускис - 4, Сущик, Евсеев, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 16, Лукач - 15, Хоменко - 13, Карпенков - 10, Ключенков - 10, Якушин - 6, Зоткин - 4, Шендеров - 2, Самойленко - 1, Буринский, Симаев

В составе хозяев самым результативным стал форвард Душан Беслач, набравший 19 очков. Также на его счету два подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

У «Пари НН» лучшим стал разыгрывающий Дмитрий Хвостов, записавший в актив 16 очков, три подбора и одну потерю. Его показатель эффективности составил «+19».

