Пистиолис объяснил рывок 31:4 в матче с МБА-МАИ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над МБА-МАИ, в которой армейцы выиграли с разницей в 35 очков (100:65).

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам ЦСКА, которые приехали нас поддержать. Спасибо также болельщикам МБА-МАИ, их сегодня было много, атмосфера в зале была отличной. МБА сделал предыдущую встречу трудной для нас, они заслужили наше полное уважение, они хорошая команда, и сегодня мы с уважением отнеслись к сопернику, были очень серьезны и, как по мне, показали отличную защиту, потому что пропустить 65 при набранных 100 – это большая разница.

[Рывок 31-4 во второй четверти] получился потому, что мы были серьезны, здорово оборонялись, разрушили игру соперников. За счет обороны убегали в быстрые отрывы. Но, прежде всего, это было результатом нашей мотивации и очень серьезного подхода к игре с очень сильным соперником», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА