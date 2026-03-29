Пистиолис объяснил рывок 31:4 в матче с МБА-МАИ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над МБА-МАИ, в которой армейцы выиграли с разницей в 35 очков (100:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 100
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Савков - 15, Трушкин - 13, Зубков - 10, Зайцев - 8, Платунов - 5, Барашков - 4, Балашов - 4, Исмаилов - 3, Личутин - 2, Певнев - 1, Комолов, Шикалов
ЦСКА: Руженцев - 23, Астапкович - 15, Тримбл - 13, Кливленд - 10, Ухов - 10, Чадов - 9, Антонов - 8, Уэйр - 5, Ганькевич - 3, Курбанов - 2, Митрович - 2, Карпенко

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам ЦСКА, которые приехали нас поддержать. Спасибо также болельщикам МБА-МАИ, их сегодня было много, атмосфера в зале была отличной. МБА сделал предыдущую встречу трудной для нас, они заслужили наше полное уважение, они хорошая команда, и сегодня мы с уважением отнеслись к сопернику, были очень серьезны и, как по мне, показали отличную защиту, потому что пропустить 65 при набранных 100 – это большая разница.

[Рывок 31-4 во второй четверти] получился потому, что мы были серьезны, здорово оборонялись, разрушили игру соперников. За счет обороны убегали в быстрые отрывы. Но, прежде всего, это было результатом нашей мотивации и очень серьезного подхода к игре с очень сильным соперником», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА

