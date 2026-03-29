Уэйд: Вембаньяма станет MVP, чемпионом НБА и встанет в один ряд с великими

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд лестно высказался в адрес лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового.

«Если вы фанат баскетбола, вам должен нравиться менталитет этого парня… В нём есть что-то от старой школы. Нам нравится, когда Виктор пользуется трэш-током. Нам нравится, когда этот парень говорит: «Я должен быть MVP». Мы больше такого не слышим. Все стали милыми и подбадривают друг друга. А он не такой! Вембаньяма может быть таким.

Не все на такое способны, но этот парень может. Я верю, что Виктор станет MVP НБА, станет чемпионом, и если он будет здоров, то добьётся всего, чего хочет. Виктор получит все эти награды и встанет в один ряд с великими», — приводит слова Уэйда аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.