УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в концовке матча Единой лиги

В воскресенье, 29 марта, в Казани на площадке «Баскет-холла» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Встреча в равной борьбе завершилась победой хозяев паркета 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11).

В составе хозяев самым результативным стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. Также на его счету восемь подборов, три передачи, перехват, ни одной потери при коэффициенте эффективности «+26». Форвард провёл свой лучший матч в сезоне по результативности.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий «Локомотива» Патрик Миллер, записавший в актив 19 очков, восемь передач, пять подборов и две потери. Его показатель эффективности составил «+28».