Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Локомотив-Кубань», результат матча 29 марта 2026, счет 75:67, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в концовке матча Единой лиги
Комментарии

В воскресенье, 29 марта, в Казани на площадке «Баскет-холла» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Встреча в равной борьбе завершилась победой хозяев паркета 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Лопатин - 18, Брюэр - 17, Д. Кулагин - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 6, Захаров - 6, Абдулбасиров - 2, Белоусов - 2, Халилулаев, Стуленков
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Темиров - 11, Хантер - 11, Мартин - 8, Ищенко - 7, Квитковских - 6, Мур - 5, Попов, Шеянов, Коновалов, Самойленко

В составе хозяев самым результативным стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. Также на его счету восемь подборов, три передачи, перехват, ни одной потери при коэффициенте эффективности «+26». Форвард провёл свой лучший матч в сезоне по результативности.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий «Локомотива» Патрик Миллер, записавший в актив 19 очков, восемь передач, пять подборов и две потери. Его показатель эффективности составил «+28».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android