Георгий Жбанов выбыл на несколько недель из-за травмы бедра

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов не сможет принять участия в ближайших матчах из-за травмы приводящей мышцы правого бедра, полученной 26 марта в игре с УНИКСом (85:77). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Согласно официальной информации, Георгий выбыл ориентировочно на три-четыре недели.

В текущем сезоне Единой лиги российский игрок принял участие в 28 матчах. В среднем за игру Георгий Жбанов набирает 8,2 очка, делает 4,0 подбора, отдаёт 1,6 передачи, а также совершает 1,2 перехвата.

