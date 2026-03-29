Георгий Жбанов выбыл на несколько недель из-за травмы бедра

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» россиянин Георгий Жбанов не сможет принять участия в ближайших матчах из-за травмы приводящей мышцы правого бедра, полученной 26 марта в игре с УНИКСом (85:77). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Winline Basket Cup . Группа B
26 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 20, Лопатин - 15, Рейнольдс - 14, Д. Кулагин - 14, Брюэр - 6, Беленицкий - 3, Абдулбасиров - 3, Захаров - 2, Халилулаев, Белоусов, Стуленков
Зенит: Мун - 27, Жбанов - 14, Джузэнг - 13, Шаманич - 10, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Емченко - 5, Карасёв - 2, Бако - 2, Роберсон, Узинский, Воронцевич

Согласно официальной информации, Георгий выбыл ориентировочно на три-четыре недели.

В текущем сезоне Единой лиги российский игрок принял участие в 28 матчах. В среднем за игру Георгий Жбанов набирает 8,2 очка, делает 4,0 подбора, отдаёт 1,6 передачи, а также совершает 1,2 перехвата.

Ранее Жбанов назвал различие между новым тренером «Зенита» Радоньичем и Секуличем.

