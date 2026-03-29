Единая лига: результаты матчей 29 марта

В воскресенье, 29 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 29 марта:

МБА-МАИ — ЦСКА — 65:100

«Автодор» — «Пари Нижний Новгород» — 73:77

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 75:67

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 31 победу при трёх поражениях в 34 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы при 10 поражениях.