«С удовольствием бы взял мяч». Майкл Джордан признался, что скучает по баскетболу

Легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майкл Джордан раскрыл, что сильно скучает по баскетболу.

«Скучаю ли я по баскетболу? На 100%. Не просто немного, а даже очень сильно. Я компенсирую это чувство участием в NASCAR. Это желание мечтать о том, чтобы снова взять в руки баскетбольный мяч, я бы с удовольствием это сделал. Поверьте мне. Мой соревновательный дух… Да, я определённо хочу этим заняться», — приводит слова Джордана аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА назвал главные сходства между Джорданом и Брайантом.

