Крис Мэнникс объяснил, почему Дончич не дотягивает до MVP

Аналитик Sports Illustrated Крис Мэнникс рассказал, почему не включил разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича в число главных претендентов на звание MVP.

«Я ставлю Луку Дончича во вторую категорию. Понимаю, что это вызовет критику, он выдаёт сумасшедший сезон в атаке, но я просто не могу закрыть глаза на его защитные показатели.

Они откровенно слабые. Вот цифры: индивидуальный «защитный» рейтинг у Луки — 115,6. Это примерно 119-е место среди 180 игроков, которые провели не менее 25 матчей в старте. То есть по любым показателям он — один из худших защитников в лиге. А когда борьба настолько плотная, это нельзя игнорировать. Нужно учитывать и вклад в защите. В атаке он, возможно, лучший игрок в лиге, но в защите он не дотягивает.

В первую категорию я включаю тех, о ком мы все говорим: Шей Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Никола Йокич и Джейлен Браун. Именно из этих четырёх я выбираю MVP», — приводит слова Мэнникса аккаунт NBA Base в социальной сети X.