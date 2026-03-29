Определены все клубы, утратившие шансы на плей-ин и плей-офф НБА

По итогам сегодняшнего игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все клубы, которые утратили теоретические шансы на выход в плей-ин и плей-офф.

Восточная конференция:

— «Индиана Пэйсерс»;

— «Бруклин Нетс»;

— «Вашингтон Уизардс»;

— «Чикаго Буллз»;

— «Милуоки Бакс».

Западная конференция:

— «Сакраменто Кингз».

— «Юта Джаз»;

— «Даллас Маверикс»;

— «Мемфис Гриззлиз»;

— «Нью-Орлеан Пеликанс».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу на Западе «Оклахома-Сити Тандер». К настоящему времени команда одержала 58 побед и потерпела 16 поражений. А на Востоке первое место занимает «Детройт Пистон» с показателем в 54 победы и 20 поражений.