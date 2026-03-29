Определены все клубы, утратившие шансы на плей-ин и плей-офф НБА

По итогам сегодняшнего игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все клубы, которые утратили теоретические шансы на выход в плей-ин и плей-офф.
Восточная конференция:
— «Индиана Пэйсерс»;
— «Бруклин Нетс»;
— «Вашингтон Уизардс»;
— «Чикаго Буллз»;
— «Милуоки Бакс».
Западная конференция:
— «Сакраменто Кингз».
— «Юта Джаз»;
— «Даллас Маверикс»;
— «Мемфис Гриззлиз»;
— «Нью-Орлеан Пеликанс».
На данный момент возглавляет турнирную таблицу на Западе «Оклахома-Сити Тандер». К настоящему времени команда одержала 58 побед и потерпела 16 поражений. А на Востоке первое место занимает «Детройт Пистон» с показателем в 54 победы и 20 поражений.