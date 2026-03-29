Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определены все клубы, утратившие шансы на плей-ин и плей-офф НБА

Определены все клубы, утратившие шансы на плей-ин и плей-офф НБА
Комментарии

По итогам сегодняшнего игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились все клубы, которые утратили теоретические шансы на выход в плей-ин и плей-офф.

Восточная конференция:
— «Индиана Пэйсерс»;
— «Бруклин Нетс»;
— «Вашингтон Уизардс»;
— «Чикаго Буллз»;
— «Милуоки Бакс».

Западная конференция:
— «Сакраменто Кингз».
— «Юта Джаз»;
— «Даллас Маверикс»;
— «Мемфис Гриззлиз»;
— «Нью-Орлеан Пеликанс».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу на Западе «Оклахома-Сити Тандер». К настоящему времени команда одержала 58 побед и потерпела 16 поражений. А на Востоке первое место занимает «Детройт Пистон» с показателем в 54 победы и 20 поражений.

Материалы по теме
Провал «Милуоки» спустя 10 лет и решающий трёхочковый Пола Джорджа. Итоги дня в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android