Темиров — о поражении от УНИКСа: не выполнили установку тренера

24-летний лёгкий форвард команды «Локомотив-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал поражение команды в выездном матче с УНИКСом (67:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Лопатин - 18, Брюэр - 17, Д. Кулагин - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 6, Захаров - 6, Абдулбасиров - 2, Белоусов - 2, Халилулаев, Стуленков
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Темиров - 11, Хантер - 11, Мартин - 8, Ищенко - 7, Квитковских - 6, Мур - 5, Попов, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Проиграли из-за того, что не выполнили установку тренера: дали сопернику хозяйничать на подборах и бросать свободные трёхочковые. Нам не хватало Алена [Хаджибеговича] и Захара [Ведищева], думаю, с ними наш результат был бы лучше.

Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам «Локо» – сегодня их было хорошо слышно. На протяжении всего этого непростого выезда – в Петербурге, Самаре, Казани – наши болельщики с нами, и это даёт нам дополнительных сил. К сожалению, сегодня победить не получилось, но мы постараемся исправиться уже в ближайшем матче с МБА-МАИ», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

