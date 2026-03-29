Темиров — о поражении от УНИКСа: не выполнили установку тренера

24-летний лёгкий форвард команды «Локомотив-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал поражение команды в выездном матче с УНИКСом (67:75).

«Проиграли из-за того, что не выполнили установку тренера: дали сопернику хозяйничать на подборах и бросать свободные трёхочковые. Нам не хватало Алена [Хаджибеговича] и Захара [Ведищева], думаю, с ними наш результат был бы лучше.

Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам «Локо» – сегодня их было хорошо слышно. На протяжении всего этого непростого выезда – в Петербурге, Самаре, Казани – наши болельщики с нами, и это даёт нам дополнительных сил. К сожалению, сегодня победить не получилось, но мы постараемся исправиться уже в ближайшем матче с МБА-МАИ», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.