Майкл Джордан категорично высказался о дебатах насчёт величайшего игрока в истории НБА

Легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майкл Джордан поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют он и Леброн Джеймс.

«Пока нет лучшего игрока всех времён. По-моему, нет. Просто я считаю, что мы учимся у других спортсменов и развиваем игру. Говорить, что один лучше другого, не совсем правильно», — приводит слова Джордана аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Джордан шесть раз был признан MVP финала и пять — MVP регулярной серии. Кроме того, Майкл дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США.