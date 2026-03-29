Гомельский отметил игроков, которые позволили УНИКСу обыграть «Локо» в домашнем матче

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением насчёт матча между казанским клубом УНИКС и краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который завершился в пользу коллектива из Казани со счётом 75:67.

«В Казани УНИКС принимал краснодарский «Локо». У хозяев из-за травм и болезней отсутствовали сразу четыре игрока. От этого сильно пострадала ротация команды. Тренер Перасович был вынужден сильно удлинить игровые отрезки Кулагина, Брюэра, Лопатина и Бингэма. В заключительной четверти действия этих игроков в атаке, плюс качественная защита Беленицкого и Бингэма, позволили хозяевам в концовке получить и удержать небольшое преимущество 75:67», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.