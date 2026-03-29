Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский отметил игроков, которые позволили УНИКСу обыграть «Локо» в домашнем матче

Гомельский отметил игроков, которые позволили УНИКСу обыграть «Локо» в домашнем матче
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением насчёт матча между казанским клубом УНИКС и краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который завершился в пользу коллектива из Казани со счётом 75:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Лопатин - 18, Брюэр - 17, Д. Кулагин - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 6, Захаров - 6, Абдулбасиров - 2, Белоусов - 2, Халилулаев, Стуленков
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Темиров - 11, Хантер - 11, Мартин - 8, Ищенко - 7, Квитковских - 6, Мур - 5, Попов, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«В Казани УНИКС принимал краснодарский «Локо». У хозяев из-за травм и болезней отсутствовали сразу четыре игрока. От этого сильно пострадала ротация команды. Тренер Перасович был вынужден сильно удлинить игровые отрезки Кулагина, Брюэра, Лопатина и Бингэма. В заключительной четверти действия этих игроков в атаке, плюс качественная защита Беленицкого и Бингэма, позволили хозяевам в концовке получить и удержать небольшое преимущество 75:67», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android