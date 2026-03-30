Батюм: жалею, что не поиграл дольше с Макси

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм признался, что одним из главных сожалений в его карьере остаётся короткое время, проведённое на площадке вместе с разыгрывающим команды «Филадельфия Сиксерс» Тайризом Макси.

«Если у меня и есть одно сожаление в карьере, то это то, что я не поиграл дольше с Тайризом Макси. Он из тех игроков, с которыми хочется проводить больше времени на площадке. Когда я был моложе… сейчас я уже, наверное, слишком стар, чтобы играть с ним дольше. Но мне бы хотелось быть моложе и поиграть с ним ещё.

Он – любимый игрок моего сына, без вариантов. У него есть его майка, даже несколько, вся комната ими завешана. Он реально его фанат. Я за последние два года, кажется, всего один раз заходил в гостевую раздевалку, когда мы играли против него. Потому что сын хотел увидеть Тайриза Макси и получить его майку после игры», – приводит слова Батюма аккаунт NBABase в социальной сети X.