32 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Шарлотт»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и закончилась победой гостей со счётом 99:114.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Шарлотте» показал Ламело Болл, на счету которого 19 очков.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Шарлотт» сыграет с «Бруклин Нетс». Игры пройдут 31 марта и 1 апреля соответственно.