Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шарлотт Хорнетс — Бостон Селтикс, результат матча 30 марта 2026, счет 99:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

32 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Шарлотт»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и закончилась победой гостей со счётом 99:114.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 19, Бриджес - 14, Книппел - 13, Миллер - 13, Уайт - 11, Джеймс - 11, Макнили - 10, Диабате - 4, Колкбреннер - 2, Манн - 2, Грин, Коннотон, Тиллман
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Притчард - 28, Кета - 17, Шейерман - 14, Харпер Мл. - 7, Хозер - 7, Уолш - 3, Гонсалес - 3, Гарза - 2, Бэсси - 1, Тонже, Шульга, Уильямс

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 32 очка.
Лучшую результативность в «Шарлотте» показал Ламело Болл, на счету которого 19 очков.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Шарлотт» сыграет с «Бруклин Нетс». Игры пройдут 31 марта и 1 апреля соответственно.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android