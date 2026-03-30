32 очка Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Шарлотт»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и закончилась победой гостей со счётом 99:114.
НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 19, Бриджес - 14, Книппел - 13, Миллер - 13, Уайт - 11, Джеймс - 11, Макнили - 10, Диабате - 4, Колкбреннер - 2, Манн - 2, Грин, Коннотон, Тиллман
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Притчард - 28, Кета - 17, Шейерман - 14, Харпер Мл. - 7, Хозер - 7, Уолш - 3, Гонсалес - 3, Гарза - 2, Бэсси - 1, Тонже, Шульга, Уильямс
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 32 очка.
Лучшую результативность в «Шарлотте» показал Ламело Болл, на счету которого 19 очков.
Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до трёх матчей. «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Шарлотт» сыграет с «Бруклин Нетс». Игры пройдут 31 марта и 1 апреля соответственно.
Комментарии
- 30 марта 2026
-
03:26
-
03:17
-
00:57
-
00:01
- 29 марта 2026
-
23:14
-
22:45
-
22:25
-
22:01
-
21:00
-
20:45
-
20:38
-
20:23
-
19:05
-
18:58
-
18:19
-
18:12
-
17:41
-
17:22
-
16:16
-
16:16
-
15:35
-
15:29
-
14:17
-
12:49
-
12:12
-
11:09
-
10:38
-
10:18
-
09:30
-
09:25
-
03:20
-
01:22
-
00:58
-
00:36
-
00:22