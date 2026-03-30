Бруклин Нетс — Сакраменто Кингз, результат матча 30 марта 2026, счет 116:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина прервал 10-матчевую серию поражений в НБА, одолев «Сакраменто»
В ночь с 29 на 30 марта мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на паркете «Барклайс-центра» и завершилась победой хозяев со счётом 116:99.

28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Кингз» Девин Картер. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять передач. В составе хозяев стоит выделить американского лёгкого форварда Очаи Агбаджи, который набрал 18 очков, а также совершил один подбор.

«Бруклин» без российского разыгрывающего Егора Дёмина прервал 10-матчевую серию поражений в НБА. «Сакраменто» не знает побед в лиге уже четыре подряд встречи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
«Ну это же полная ерунда». Суперзвёзды пристыдили экспертов, которые не видят защиты в НБА
