«Бруклин» без Дёмина прервал 10-матчевую серию поражений в НБА, одолев «Сакраменто»

В ночь с 29 на 30 марта мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на паркете «Барклайс-центра» и завершилась победой хозяев со счётом 116:99.

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Кингз» Девин Картер. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять передач. В составе хозяев стоит выделить американского лёгкого форварда Очаи Агбаджи, который набрал 18 очков, а также совершил один подбор.

«Бруклин» без российского разыгрывающего Егора Дёмина прервал 10-матчевую серию поражений в НБА. «Сакраменто» не знает побед в лиге уже четыре подряд встречи.