Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Оклахома-Сити Тандер — Нью-Йорк Никс, результат матча 30 марта 2026, счет 111:100, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Йорк» в НБА
В ночь с 29 на 30 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева выиграли встречу со счётом 111:100.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 22, Холмгрен - 16, Дорт - 12, Митчелл - 8, Карузо - 6, Хартенштайн - 6, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Джо - 3, Маккейн, Карлсон, Уиггинс, Уильямс, Топич
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Харт - 15, Бриджес - 15, Таунс - 15, Ануноби - 10, Альварадо - 8, Робинсон - 3, Кларксон - 2, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара

Самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 30 очков, три подбора и четыре передачи. В составе гостей стоит выделить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 32 очка, а также совершил пять подборов и пять ассистов. Его партнёр по команде команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 18 подборов.

В следующем матче «Оклахома-Сити» встретится дома с «Детройт Пистонс» 31 марта, а «Никс» сыграют на выезде с «Хьюстон Рокетс» 1 апреля.

