30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Йорк» в НБА

В ночь с 29 на 30 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева выиграли встречу со счётом 111:100.

Самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 30 очков, три подбора и четыре передачи. В составе гостей стоит выделить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 32 очка, а также совершил пять подборов и пять ассистов. Его партнёр по команде команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 18 подборов.

В следующем матче «Оклахома-Сити» встретится дома с «Детройт Пистонс» 31 марта, а «Никс» сыграют на выезде с «Хьюстон Рокетс» 1 апреля.