Самара — Зенит. Прямая трансляция
Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 30 марта 2026, счёт 116:93, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт» в НБА
Комментарии

В ночь с 29 на 30 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:93.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Мюррэй - 20, Хардуэй-младший - 16, Браун - 15, Браун - 12, Уотсон - 10, Строутер - 7, Джонсон - 6, Холмс - 5, Джонс, Джонс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Порзингис - 23, Пэйтон II - 16, Грин - 13, Сантос - 9, Спенсер - 7, Леонс - 2, Ричард, Муди, Мелтон, Крайер, Уильямс, Пост, Карри, Юртсевен

В составе победителей наибольшей результативностью отметился сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 15 подборов и восемь передач.

У гостей самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Брэндин Подзиемски, у которого 23 очка, пять подборов и две передачи.

В следующем матче «Денвер» отправится в гости к «Юте», их игра состоится 2 апреля, а «Голден Стэйт» в тот же день примет «Сан-Антонио».

Неужели «Денвер» даже с Йокичем уже не ровня «Оклахоме» и «Сан-Антонио»?
