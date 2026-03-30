НБА: результаты игр 30 марта

29 марта и в ночь на 30 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 30 марта:

«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:127.

«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 135:118.

«Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз» — 116:99.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 123:88.

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 139:87.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 99:114.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 102:134.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс» — 111:100.

«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 116:93.