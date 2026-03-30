Единая лига: расписание матчей 30 марта

В понедельник, 30 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 30 марта:

18:30 мск — «Самара» — «Зенит».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА, одержавший 31 победу при трёх поражениях. На втором месте расположился казанский УНИКС, у которого 29 побед и пять поражений. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит». В активе команды 24 победы и 10 поражений.