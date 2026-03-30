Самара — Зенит. Прямая трансляция
Россиянин Кирилл Попов — герой 22-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 22-й недели героем стал 27-летний тяжёлый форвард Кирилл Попов.

Россиянин набрал 40,4% голосов и уверенно занял первое место в голосовании. Джеремайя Мартин из «Локомотива-Кубань», ставший вторым, набрал 22,3% голосов.

В нынешнем сезоне Единой лиги Попов представлял «Пари Нижний Новгород». В конце марта стало известно, что он продолжит карьеру в «Уралмаше».

По ходу сезона-2025/2026 спортсмен в среднем за матч набирает 11,8 очка, совершает, 4,4 подбора, отдаёт 0,4 передачи. К настоящему моменту он принял участие в 32 играх. Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице Единой лиги. «Уралмаш» располагается на седьмой позиции.

