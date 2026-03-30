Самара — Зенит. Прямая трансляция
Бронни Джеймс — о первой в истории передаче от отца к сыну: особенный момент для нас двоих

Комментарии

Сын Леброна Джеймса, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, прокомментировал историческое достижение — в матче с «Бруклин Нетс» отец и сын Джеймсы стали первой в истории НБА парой, оформившей передачу от отца к сыну.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

«Это был особенный момент для нас двоих. Впереди будет ещё много такого», — приводит слова Бронни издание ESPN.

В третьей четверти матча Леброн Джеймс, находясь в окружении двух защитников, отдал пас на сына, который реализовал трёхочковый бросок.

Леброн в этой встрече набрал 14 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь передач. Бронни записал на свой счёт три очка. Самым результативным игроком «Лейкерс» стал разыгрывающий Лука Дончич, набравший 41 очко за матч.

