Бронни Джеймс — о первой в истории передаче от отца к сыну: особенный момент для нас двоих

Сын Леброна Джеймса, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, прокомментировал историческое достижение — в матче с «Бруклин Нетс» отец и сын Джеймсы стали первой в истории НБА парой, оформившей передачу от отца к сыну.

«Это был особенный момент для нас двоих. Впереди будет ещё много такого», — приводит слова Бронни издание ESPN.

В третьей четверти матча Леброн Джеймс, находясь в окружении двух защитников, отдал пас на сына, который реализовал трёхочковый бросок.

Леброн в этой встрече набрал 14 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь передач. Бронни записал на свой счёт три очка. Самым результативным игроком «Лейкерс» стал разыгрывающий Лука Дончич, набравший 41 очко за матч.