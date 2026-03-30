Инсайдер: «Мемфис» заключил контракт на 10 дней с 22-летним французским форвардом

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлис» заключила контракт с французским форвардом Адамом Балом, сообщает журналист Майкл Скотто в социальных сетях.

По информации обозревателя, соглашение рассчитано на 10 дней для оценки потенциала игрока. Отметим, Бал уже дебютировал за «Мемфис» в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» (125:124), набрав три очка, совершив два подбора и сделав три передачи.

Адаму Балу 22 года. Нынешний сезон Бал проводит за команду G-лиги «Уэстчестер Никс», в среднем за игру набирая 6,9 очка, делая 1,9 подбора и 0,8 передачи.

