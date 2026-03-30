Самара — Зенит. Прямая трансляция
«Торонто» установил рекорд НБА по безответной серии очков в матче с «Орландо»

«Торонто» установил рекорд НБА по безответной серии очков в матче с «Орландо»
Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» установили рекорд лиги по безответной серии очков в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (139:87), состоявшемся сегодня, 30 марта.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
139 : 87
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 23, Мамукелашвили - 19, Лоусон - 14, Шид - 12, Дик - 11, Уолтер - 11, Пёлтль - 11, Мартин - 8, Джексон-Дэвис - 4, Могбо - 2, Ингрэм, Мюррей-Бойлс, Темпл, Фульц
Орландо Мэджик: Бейн - 17, Саггс - 13, Да Силва - 12, Банкеро - 9, Ховард - 9, Картер - 7, Вагнер - 7, Битадзе - 6, Картер - 4, Пенда - 3, Кэйн, Ричардсон

В первой половине игры баскетболисты «Торонто» набрали 31 очко подряд. Отметим, «Орландо» не набрали ни одного очка за более чем семь минут.

Напомним, после 74 игр регулярного чемпионата «Торонто» занимает пятое место в зачёте Восточной конференции НБА. Лидирует «Детройт Пистонс». На второй строчке располагается «Бостон Селтикс». Замыкает тройку сильнейших «Нью-Йорк Никс».

