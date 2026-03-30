«Торонто» установил рекорд НБА по безответной серии очков в матче с «Орландо»

Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» установили рекорд лиги по безответной серии очков в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (139:87), состоявшемся сегодня, 30 марта.

В первой половине игры баскетболисты «Торонто» набрали 31 очко подряд. Отметим, «Орландо» не набрали ни одного очка за более чем семь минут.

Напомним, после 74 игр регулярного чемпионата «Торонто» занимает пятое место в зачёте Восточной конференции НБА. Лидирует «Детройт Пистонс». На второй строчке располагается «Бостон Селтикс». Замыкает тройку сильнейших «Нью-Йорк Никс».

