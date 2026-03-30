Финал первенства России по баскетболу среди юниоров до 18 лет пройдёт в Москве

4 и 5 апреля в московском СК «Академия спорта Динамо» состоятся игры финала первенства России по баскетболу среди юношей до 18 лет.

За победу в финальном раунде, который стартует 30 марта, поборются 12 команд: Москва-1, Санкт-Петербург-1, Нижегородская область, Челябинская область-1, Московская область-1, Краснодарский край, Самарская область-1, Санкт-Петербург-3, Москва-2, Омская область, Пермский край и Белгородская область.

5 апреля перед финальным матчем состоится автограф-сессия президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.

Андрей Кириленко Фото: Пресс-служба РФБ

«В этом году мы хотим, чтобы финал первенства России стал символом объединения двух поколений. Это и родители, которые не просто наблюдают за матчами с трибун, но и многие годы поддерживают своих детей на их пути к спортивным достижениям. И ребята, играющие на паркете и добивающиеся своих юношеских побед. Можно сказать, что это последняя детская игра для выпускников баскетбольных школ и рубеж, за которым начинается их новая жизнь. И, конечно же, поколение наших легенд баскетбола, которые придут на матчи», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

В прошлом сезоне победителем турнира стал Санкт-Петербург-1, обыгравший в полуфинале Москву-1, а в финале — Краснодарский край.

Расписание матчей:

4 апреля — полуфиналы (12:30 и 15:00).

5 апреля — матч за третье место (12:30), финал (15:30), церемония награждения (18:00).