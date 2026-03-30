Самара — Зенит. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Агент Голдина о новом контракте россиянина с «Майами»: решение примут в последний момент

Агент Голдина о новом контракте россиянина с «Майами»: решение примут в последний момент
Станислав Рыжов, сооснователь агентства ProTeam, представляющего интересы центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Владислава Голдина, оценил шансы россиянина получить обычный контракт.

«Как оцениваю шансы на «улучшение» контракта Влада с двустороннего на обычный? Посмотрим, как пройдёт остаток регулярного сезона в «Майами Хит», очень сложно оценивать шансы, скорее всего, решение будет принято в последний момент», — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Ранее Даниил Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей.

Сейчас читают:
Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА

