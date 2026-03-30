Агент Голдина ответил, что будет, если Владислав не сыграет за «Майами» в плей-офф НБА

Станислав Рыжов, сооснователь агентства ProTeam, представляющее интересы российского центрового «Майами Хит» Владислава Голдина, высказался о будущем баскетболиста в НБА.

— Есть план, если Голдин не сможет сыграть за «Майами» в плей-офф?

— Плана быть не может, потому что согласно коллективному соглашению по двустороннему контракту права на Влада принадлежат «Майами Хит» вплоть до начала открытия переговоров перед сезоном-2026/2027, то есть до конца июня, — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

За «Майами Хит» в этом сезоне Голдин сыграл только пять матчей из 22 заявленных. В среднем он набирал 0,8 очка, делал 0,8 подбора и 0,4 передачи за 2:47 минуты на площадке.