Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Голдина ответил, что будет, если Владислав не сыграет за «Майами» в плей-офф НБА

Агент Голдина ответил, что будет, если Владислав не сыграет за «Майами» в плей-офф НБА
Комментарии

Станислав Рыжов, сооснователь агентства ProTeam, представляющее интересы российского центрового «Майами Хит» Владислава Голдина, высказался о будущем баскетболиста в НБА.

— Есть план, если Голдин не сможет сыграть за «Майами» в плей-офф?
— Плана быть не может, потому что согласно коллективному соглашению по двустороннему контракту права на Влада принадлежат «Майами Хит» вплоть до начала открытия переговоров перед сезоном-2026/2027, то есть до конца июня, — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

За «Майами Хит» в этом сезоне Голдин сыграл только пять матчей из 22 заявленных. В среднем он набирал 0,8 очка, делал 0,8 подбора и 0,4 передачи за 2:47 минуты на площадке.

Может быть интересно:
Мощь Голдина, достижения Рудовского и победы Елатонцева. Обзор игр россиян за рубежом
Мощь Голдина, достижения Рудовского и победы Елатонцева. Обзор игр россиян за рубежом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android