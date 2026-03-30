Агент Голдина: Владиславом интересуются клубы из Европы и России

Станислав Рыжов, сооснователь агентства ProTeam, представляющего интересы центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Владислава Голдина, высказался об интересе к россиянину со стороны отечественных и европейских клубов.

«Есть ли к Владу интерес из Европы и России? Конечно, интерес есть, но мы предметно не рассматривали варианты, Влад полностью сфокусирован на сезоне в НБА и терпеливо ждёт своего шанса», – сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Владиславу Голдину 24 года. Уроженец Нальчика начал заниматься баскетболом в 15 лет. До 2020 года представлял моложёную команду ЦСКА, после чего перебрался в США.

