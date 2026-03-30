Самара — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Антуан Гризманн посетил матч «Бруклин Нетс» в НБА

Антуан Гризманн посетил матч «Бруклин Нетс» в НБА
Французский футболист Антуан Гризманн посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Встреча между «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз» прошла в ночь на 30 марта на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 116:99.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Агбаджи - 18, Траоре - 17, Пауэлл - 16, Клауни - 15, Клэкстон - 10, Этьенн - 9, Мэнн - 8, Сараф - 8, Смит - 7, Лидделл - 4, Джонсон - 4, Уильямс
Сакраменто Кингз: Картер - 20, Клиффорд - 17, Ачиува - 16, Джеффрис - 14, Рейно - 13, Макдермотт - 12, Кардуэлл - 4, Плауден - 2, Хейз - 1, Монк, Мюррэй, Юбэнкс

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

«Рады видеть тебя, Антуан Гризманн», — подписала изображение пресс-служба баскетбольного клуба.

24 марта «Орландо Сити» объявил о трансфере Гризманна из мадридского «Атлетико». Контракт с футболистом вступит в силу в июле 2026 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на год.

