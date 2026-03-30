Антуан Гризманн посетил матч «Бруклин Нетс» в НБА

Французский футболист Антуан Гризманн посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Встреча между «Бруклин Нетс» и «Сакраменто Кингз» прошла в ночь на 30 марта на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 116:99.

«Рады видеть тебя, Антуан Гризманн», — подписала изображение пресс-служба баскетбольного клуба.

24 марта «Орландо Сити» объявил о трансфере Гризманна из мадридского «Атлетико». Контракт с футболистом вступит в силу в июле 2026 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на год.