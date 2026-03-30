Единая лига объявила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов прошедшей игровой недели сезона-2025/2026.

Символическая пятёрка Единой лиги на 30 марта:

Данило Тасич, «Енисей»;

Андрей Лопатин, УНИКС;

Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»;

Дмитрий Хвостов, «Пари Нижний Новгород»;

Самсон Руженцев, ЦСКА.

После 34 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (31 победа при трёх поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (24 победы и 10 поражений).