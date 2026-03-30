Единая лига объявила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов прошедшей игровой недели сезона-2025/2026.
Символическая пятёрка Единой лиги на 30 марта:
Данило Тасич, «Енисей»;
Андрей Лопатин, УНИКС;
Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»;
Дмитрий Хвостов, «Пари Нижний Новгород»;
Самсон Руженцев, ЦСКА.
После 34 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (31 победа при трёх поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (24 победы и 10 поражений).