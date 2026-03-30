Звезда женской НБА Кейтлин Кларк назвала имя баскетболиста, которого считает лучшим в мире

Разыгрывающая клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк назвала центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича лучшим баскетболистом мира.

«Думаю, все знали, что он сделает всё возможное, чтобы вернуться (речь о возвращении Йокича после месячного отсутствия из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»). Не так много игроков набирают трипл-дабл в среднем за сезон. Тебе везёт, если ты выдаёшь парочку таких матчей за сезон. А он делает это весь год два сезона подряд. Это невероятно. Честно говоря, он, наверное, мой любимый игрок для просмотра, и я считаю, что он лучший игрок в мире», — заявила Кларк в эфире телеканала NBC, куда была приглашена в качестве аналитика.

Сербский центровой в текущем сезоне набирает 27,9 очка, делает 12,9 подбора и 10,8 передачи в среднем за матч.