«Я проклят». Джордан рассказал о своём качестве, приведшем его к успеху в баскетболе

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и пятикратный MVP сезона американец Майкл Джордан рассказал о своём качестве, приведшем его к успеху в баскетболе.

«Я очень конкурентоспособный человек. Являюсь ли я таким до сих пор? Сто процентов. Почему? Думаю, потому что я проклят. Я проклят этим геном конкурентоспособности во всём, что я делаю. Если я одеваюсь, то должен сделать это быстрее моей жены. Потому что я проклят», — сказал Джордан в интервью CBS News.

Ранее Джордан высказался о дебатах насчёт величайшего игрока в истории НБА.

