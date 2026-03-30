Главный тренер «Самары» объяснил, с чем связана серия из пяти поражений клуба в ЕЛ

Главный тренер команды «Самара» Владислав Коновалов объяснил, с чем связана серия из пяти поражений клуба в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

«Мы ждём от наших молодых игроков какого-то азарта, огня. Эмоционально мы пока проигрываем. У меня-то заряд есть, могу со всеми поделиться, но это игроки должны так выходить на площадку, чтобы она горела под ними», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

Напомним, самарский коллектив занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. К настоящему моменту команда одержала лишь две победы и потерпела 31 поражение.