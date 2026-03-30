Тренер «Зенита» Радоньич высказался о матче с «Самарой» после поражения от «Локомотива»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался в преддверии матча с «Самарой», который начнётся сегодня, 30 марта, в 18:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара — Зенит Санкт-Петербург

«Впереди у нас длинный выезд. Конечно, сейчас всё наше внимание сосредоточено на первом матче с «Самарой». Нам нужно показать качественную игру на обеих сторонах площадки, чтобы добиться победы. Мы постараемся сыграть на достаточно высоком уровне, чтобы, как я уже сказал, выиграть сегодня – именно таков наш план на эту встречу», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.

В последнем матче «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань» (72:81) и прервал свою 10-матчевую серию побед.