Защитник «Клипперс» Богданович прокомментировал слухи о возвращении в «Партизан»

Сербский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Богдан Богданович отреагировал на слухи об интересе клуба Евролиги «Партизан».

«Я тоже вижу слухи в СМИ. Приятно видеть такую информацию, но должен ли я принимать решение сейчас? У меня впереди семь игр в НБА и плей-офф, так что мои мысли сейчас сфокусированы только на этом. Я не думаю о том, что произойдёт в следующем месяце или в следующем году.

Так что я не знаю больше вашего. Я готов, работаю, тренируюсь. Сезон есть сезон. Я пытаюсь быть в наилучшей форме к началу плей-офф», — приводит слова Богдановича изданиe Basket News.