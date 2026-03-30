Леброн может перейти в «Голден Стэйт» — инсайдер

Авторитетный американский инсайдер Марк Стейн сообщил в своём блоге, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Леброн Джеймс может провести 24-й сезон в лиге в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

По информации Стейна, эти слухи появились «не на пустом месте». А один из источников в лиге подтвердил, что подобный вариант развития событий возможен.

Напомним, Джеймсу 41 год. В текущем сезоне Леброн принял участие в 53 матчах в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В среднем за игру лёгкий форвард набирает 20,9 очка, делает 6,0 подбора, отдаёт 6,9 передачи и совершает 1,1 перехвата.