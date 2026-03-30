Самара — Зенит. Прямая трансляция
Самара — Зенит, результат матча 30 марта 2026, счет 63:100, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 37 очков в Единой лиге
В понедельник, 30 марта, в Самаре на стадионе имени Владимира Высоцкого состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Самара» принимала «Зенит». Самарские баскетболисты с разгромным счётом 63:100 (17:25; 6:26; 20:26; 20:23) проиграли гостям из Санкт-Петербурга.

30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 100
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Походяев - 17, Чебуркин - 15, Косяков - 11, Пивцайкин - 6, М. Кулагин - 6, Халдеев - 4, Чеваренков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Базоров
Зенит: Джузэнг - 16, Воронцевич - 15, Бако - 12, Емченко - 12, Мартюк - 10, Мун - 10, Шаманич - 9, Узинский - 7, Роберсон - 4, Карасёв - 3, Щербенев - 2

В составе самарского клуба отличился российский форвард Данила Походяев, на счету которого по итогам матча 17 очков, четыре подбора, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим в составе санкт-петербуржцев стал российский защитник Владислав Емченко — 12 очков, семь подборов, шесть передач, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

Так Москва или Рим? Евролига не стала медлить и огласила решение по российским командам
