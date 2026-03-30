«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 37 очков в Единой лиге

В понедельник, 30 марта, в Самаре на стадионе имени Владимира Высоцкого состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Самара» принимала «Зенит». Самарские баскетболисты с разгромным счётом 63:100 (17:25; 6:26; 20:26; 20:23) проиграли гостям из Санкт-Петербурга.

В составе самарского клуба отличился российский форвард Данила Походяев, на счету которого по итогам матча 17 очков, четыре подбора, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим в составе санкт-петербуржцев стал российский защитник Владислав Емченко — 12 очков, семь подборов, шесть передач, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».