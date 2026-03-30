Йокич ответил, что необходимо для получения звания MVP НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, объяснил, что необходимо для того, чтобы получить звание «Самый ценный игрок» (MVP) регулярного сезона лиги.

«Думаю, нужно иметь хорошую команду, которая тебя поддерживает. Необходимо хорошее взаимопонимание и доверие со стороны партнёров. Поэтому, чтобы получить MVP, я думаю, нужна отличная команда», — приводит слова Йокича аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Никола Йокич стал первым игроком в НБА, оформившим 25+ трипл-даблов в четырёх сезонах.