Единая лига: результаты матчей 30 марта

В понедельник, 30 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результат матча на 30 марта:

«Самара» — «Зенит» — 63:100.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 31 победу при трёх поражениях в 34 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 25 побед при 10 поражениях.