Перкинс: Дончич уже входит в топ-10 величайших атакующих защитников

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс лестно высказался в адрес 27-летнего защитника калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича.

«На мой взгляд, Лука Дончич уже входит в десятку величайших атакующих игроков, которых я когда-либо видел за всю свою грёбаную жизнь. Лука уже в этом списке», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее Кендрик Перкинс заявил, что «Бостон Селтикс» — это лучшая команда в Восточной конференции.

