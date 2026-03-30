Радоньич кратко прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Самарой»

Радоньич кратко прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Самарой»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (100:63) в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 100
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Походяев - 17, Чебуркин - 15, Косяков - 11, Пивцайкин - 6, М. Кулагин - 6, Халдеев - 4, Чеваренков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Базоров
Зенит: Джузэнг - 16, Воронцевич - 15, Бако - 12, Емченко - 12, Мартюк - 10, Мун - 10, Шаманич - 9, Узинский - 7, Роберсон - 4, Карасёв - 3, Щербенев - 2

«Самое главное, что можно сказать по поводу этой игры: у нас был правильный подход к ней. Это самое важное», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 31 победу при трёх поражениях в 34 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 25 побед при 10 поражениях.

