Радоньич кратко прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (100:63) в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

«Самое главное, что можно сказать по поводу этой игры: у нас был правильный подход к ней. Это самое важное», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 31 победу при трёх поражениях в 34 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 25 побед при 10 поражениях.