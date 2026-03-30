Радоньич кратко прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Самарой»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (100:63) в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 100
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Походяев - 17, Чебуркин - 15, Косяков - 11, Пивцайкин - 6, М. Кулагин - 6, Халдеев - 4, Чеваренков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Базоров
Зенит: Джузэнг - 16, Воронцевич - 15, Бако - 12, Емченко - 12, Мартюк - 10, Мун - 10, Шаманич - 9, Узинский - 7, Роберсон - 4, Карасёв - 3, Щербенев - 2
«Самое главное, что можно сказать по поводу этой игры: у нас был правильный подход к ней. Это самое важное», — сказал Радоньич на пресс-конференции после матча.
Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 31 победу при трёх поражениях в 34 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 29 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 25 побед при 10 поражениях.
