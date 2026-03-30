«Это помогает команде». Защитник «Зенита» Джузэнг рассказал о своём стиле игры

25-летний американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (100:63) высказался о своём стиле игры.

— Много бросаешь в первых матчах за «Зенит». Это установка тренера или личная уверенность в броске?

— Думаю, это просто мой стиль игры. Всю жизнь я забрасываю мячи, поэтому играю именно так. И, конечно, мне кажется, что это помогает команде. В итоге я стараюсь делать то, что умею лучше всего, и приносить пользу команде, добавляя свои умения к общим усилиям, — заявил Джузэнг в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Эта победа стала для санкт-петербургского клуба 25-й в нынешнем сезоне.