«Это помогает команде». Защитник «Зенита» Джузэнг рассказал о своём стиле игры
25-летний американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (100:63) высказался о своём стиле игры.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 100
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Походяев - 17, Чебуркин - 15, Косяков - 11, Пивцайкин - 6, М. Кулагин - 6, Халдеев - 4, Чеваренков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Базоров
Зенит: Джузэнг - 16, Воронцевич - 15, Бако - 12, Емченко - 12, Мартюк - 10, Мун - 10, Шаманич - 9, Узинский - 7, Роберсон - 4, Карасёв - 3, Щербенев - 2
— Много бросаешь в первых матчах за «Зенит». Это установка тренера или личная уверенность в броске?
— Думаю, это просто мой стиль игры. Всю жизнь я забрасываю мячи, поэтому играю именно так. И, конечно, мне кажется, что это помогает команде. В итоге я стараюсь делать то, что умею лучше всего, и приносить пользу команде, добавляя свои умения к общим усилиям, — заявил Джузэнг в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.
Эта победа стала для санкт-петербургского клуба 25-й в нынешнем сезоне.
Комментарии
- 30 марта 2026
-
22:25
-
21:57
-
21:29
-
20:50
-
20:32
-
20:09
-
19:45
-
18:59
-
17:45
-
17:44
-
16:29
-
16:07
-
15:05
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:20
-
12:37
-
12:30
-
12:01
-
11:16
-
11:06
-
09:40
-
09:30
-
09:19
-
08:30
-
07:55
-
05:18
-
03:26
-
03:17
-
00:57
-
00:01
- 29 марта 2026
-
23:14
-
22:45
-
22:25