Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это помогает команде». Защитник «Зенита» Джузэнг рассказал о своём стиле игры
Комментарии

25-летний американский защитник «Зенита» Джонни Джузэнг после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (100:63) высказался о своём стиле игры.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 100
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Походяев - 17, Чебуркин - 15, Косяков - 11, Пивцайкин - 6, М. Кулагин - 6, Халдеев - 4, Чеваренков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Базоров
Зенит: Джузэнг - 16, Воронцевич - 15, Бако - 12, Емченко - 12, Мартюк - 10, Мун - 10, Шаманич - 9, Узинский - 7, Роберсон - 4, Карасёв - 3, Щербенев - 2

— Много бросаешь в первых матчах за «Зенит». Это установка тренера или личная уверенность в броске?
— Думаю, это просто мой стиль игры. Всю жизнь я забрасываю мячи, поэтому играю именно так. И, конечно, мне кажется, что это помогает команде. В итоге я стараюсь делать то, что умею лучше всего, и приносить пользу команде, добавляя свои умения к общим усилиям, — заявил Джузэнг в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Эта победа стала для санкт-петербургского клуба 25-й в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Радоньич кратко прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Самарой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android