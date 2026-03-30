Легионер «Зенита» Джузэнг, приехавший из НБА: матчи в Единой лиге физически сложные

Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг, перешедший в петербургский клуб из команды НБА «Миннесота Тимбервулвз», оценил уровень Единой лиги ВТБ после первых матчей в составе сине-бело-голубых.

— Как тебе первые выезды с «Зенитом» и уровень соперников?

— Матчи физически сложные, каждый соперник отличается. Я ещё немного привыкаю к правилам и стилю игры здесь, но мне очень нравится соревноваться в этой лиге. Я благодарен за возможность играть в любимую игру и помогать команде побеждать. Мне нравится баскетбол, я рад быть частью «Зенита», играть с товарищами по команде, тренерами и всей организацией, — заявил Джузэнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.