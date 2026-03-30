«Оправдание того ажиотажа». Пол Пирс — о лидировании Вембаньямы в гонке MVP

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс высказался о звёздном 22-летнем французском центровом Викторе Вембаньяме, выступающим за команду «Сан-Антонио Спёрс».

«Это просто нечто невероятное… Именно так и должен был выглядеть тот ажиотаж. Мы знали о Викторе Вембаньяме за два года до того, как он попал в НБА. То, что мы начинаем видеть сейчас, — это оправдание того ажиотажа, который его окружал до прихода в лигу», — приводит слова Пирса издание Clutch Points.

На 30 марта Вембаньяма является лидером в гонке за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата сезона-2025/2026.