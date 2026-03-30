Дуэйн Уэйд объяснил, почему Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан

Дуэйн Уэйд объяснил, почему Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан
44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд объяснил, почему Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

«Роуз из Чикаго. Так что с этой точки зрения всё иначе. Он из простой семьи, из Чикаго, и у него своя история. Она близка каждому в Чикаго. История Майкла Джордана не всем близка. Майкл Джордан — это миф. Он легенда и икона. Но Деррик Роуз ближе к ДНК Чикаго, потому что он один из них», — приводит слова Уэйда портал Fadeaway World.

Ранее Дуэйн Уэйд заявил, что Купер Флэгг будет признан «Новичком года» по итогам сезона-2025/2026 НБА.

